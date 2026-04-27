Treviso respira | nasce un nuovo polmone verde per combattere il caldo

A Treviso si apre un nuovo spazio verde nel quartiere Selvana, risultato di un'iniziativa comunale. La città ha deciso di partecipare alla campagna Mosaico Verde, volta a creare aree di forestazione urbana. Questa operazione mira a migliorare gli spazi pubblici e a contribuire alla lotta contro il caldo estivo. L'intervento prevede la piantumazione di alberi e la riqualificazione di alcune zone della zona.

? Cosa sapere Il Comune di Treviso aderisce alla campagna Mosaico Verde per forestare il quartiere Selvana.. La nuova area boschiva ridurrà le temperature locali tra 1 e 3 gradi Celsius.. Il Comune di Treviso ha siglato l’adesione alla campagna nazionale Mosaico Verde, un accordo che prevede la creazione di una nuova area boschiva nella zona orientale della città, in prossimità del quartiere di Selvana, per combattere il cambiamento climatico e proteggere la biodiversità locale. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, AzzeroCO2 e Legambiente, con il sostegno economico fondamentale fornito da Edison Energia, società appartenente al Gruppo Edison.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso respira: nasce un nuovo polmone verde per combattere il caldo Notizie correlate Segrate si trasforma: nasce Oasis, il nuovo polmone verde di MilanoIl volto dell’hinterland milanese sta cambiando attraverso un massiccio intervento di riqualificazione ambientale e urbanistica nel Centroparco di... Rione Villa respira: nasce il piano per 5.000 mq di nuovo verdeGiovedì 23 aprile 2026, alle ore 11:30, piazza Capri a San Giovanni a Teduccio ospiterà la presentazione ufficiale dell’accordo per il recupero di 5. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Margherita Fava, da Follina al Tennessee: Alla scoperta della mia musica; Nutribullet Treviso la svolta di Cappelletti: Dalle sconfitte la nostra forza; Si schianta con l’auto contro il muro e viene sbalzato fuori: diciannovenne gravissimo a Cison; Aiuto, la mia bimba non respira, malore in culla: morta la neonata di 4 mesi. Treviso, l’ex stabilimento Stefanel riaprirà i cancelli: nasce un hub per la robotica stile Elon MuskL’ex stabilimento Stefanel di Ponte di Piave (Treviso) è stato finalmente venduto, scongiurando un buco nero urbanistico e scenari di degrado. Al suo posto la fabbrica del futuro, che nella visione di ... corrieredelveneto.corriere.it Nutribullet Treviso la svolta di Cappelletti: "Dalle sconfitte la nostra forza" Fino a un mese fa, la parola "retrocessione" aleggiava come uno spettro sul PalaVerde. Oggi, la Nutribullet Treviso respira l'aria della risalita. Il protagonista di questa metamorfosi è - facebook.com facebook