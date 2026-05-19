In vista della stagione estiva, le aperture nel mercato di viale Garibaldi subiranno modifiche agli orari per contrastare le elevate temperature. Le nuove fasce orarie prevedono aperture più tarde al pomeriggio e chiusure anticipate al mattino. Questa variazione influenzerà le abitudini di acquisto dei residenti del borgo, costringendoli a pianificare diversamente le visite. Inoltre, sono stati stabiliti nuovi limiti per la rimozione delle strutture temporanee, con regole più stringenti e tempi più stretti rispetto al passato.

? Punti chiave Come cambieranno le abitudini di acquisto per i residenti del borgo?. Quali sono i nuovi vincoli per la rimozione delle strutture?. Perché la giunta ha deciso di intervenire proprio su quell'area?. Cosa accadrà alle vendite se il caldo non diminuirà?.? In Breve Sperimentazione valida dal 15 giugno al 15 settembre in viale Garibaldi.. Attività mercatali dalle 7 alle 14 con rimozione strutture tra le 14 e le 15.. Nuovi orari per proteggere venditori e clienti tra via Dialma Ruggiero e viale Amendola.. Misure approvate dalla giunta Peracchini per contrastare calo affluenza dovuto alle temperature estive.. Dal 15 giugno cambiano gli orari del mercato settimanale in viale Garibaldi e piazza Garibaldi, dove la giunta Peracchini ha approvato una modifica sperimentale per proteggere lavoratori e cittadini dalle temperature estive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercato estivo: nuovi orari per combattere il caldo in viale Garibaldi

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