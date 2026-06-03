Un ragazzo di 17 anni è entrato in coma dopo aver consumato Wax, un derivato della cannabis con fino al 90% di THC, presente sul mercato nero come “miele dello sballo”. Gli specialisti segnalano un rischio elevato di danni cerebrali associato a questo prodotto. L’incidente si è verificato mercoledì 3 giugno 2026 in una città italiana. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali responsabilità o su altre persone coinvolte.

Attenzione: Il Wax contiene fino al 90% di THC. Mercoledì 3 Giugno 2026 – Napoli Gli esperti avvertono riguardo ai pericoli legati all’uso del Wax, un potente derivato della cannabis noto nel mercato nero come “miele dello sballo”. Ultimi eventi tragici hanno dimostrato che questa sostanza può contenere concentrazioni di THC che superano il 90%, con conseguenze potenzialmente devastanti per le persone che la utilizzano. Il caso di Arzano e le sue conseguenze. Attualmente, un diciassettenne di Arzano è ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di rianimazione dell’ospedale San Paolo di Napoli, dopo un’intossicazione da Wax. Il giovane ha manifestato sintomi gravi nell’a casa sua, insieme a due amici di 19 e 22 anni, che, pur essendo stati dimessi dopo le cure, hanno vissuto un’esperienza traumatica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Miele tossico: 17enne entra in coma, rischio di danni cerebrali allarmante.

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