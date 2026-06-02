Un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo aver consumato una dose di wax sequestrata dai carabinieri a Frattamaggiore. Il vasetto conteneva una sostanza stupefacente, di cui non sono state rese note le componenti precise. Secondo le indagini, i giovani hanno acquistato la sostanza online, utilizzando piattaforme non specificate. La polizia ha sequestrato il prodotto e avviato accertamenti sulle modalità di acquisto.

? Domande chiave Cosa contiene esattamente il vasetto di wax sequestrato dai carabinieri?. Come hanno fatto i ragazzi ad acquistare la sostanza online?. Perché un solo cucchiaino ha causato un collasso respiratorio immediato?. Chi gestisce la vendita di questo miele gelatinoso sul web?.? In Breve Tre giovani di 19 e 22 anni hanno subito forte shock psicologico.. Sostanza wax acquistata online con dose minima di un singolo cucchiaino.. Analisi tecniche sul vasetto sequestrato confermano presenza di cannabinoidi concentrati.. Evento avvenuto nel pomeriggio di martedì 2 giugno 2026 a Frattamaggiore.. Un diciassettenne in pericolo di vita a Frattamaggiore dopo l’uso di una sostanza gelatinosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miele da sballo a Frattamaggiore: 17enne in pericolo di vita

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Mangia un cucchiaino di miele da sballo, 17enne in pericolo di vita

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