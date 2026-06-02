Cos’è il miele dello sballo che ha ridotto in fin di vita un 17enne a Napoli | come si assume e quali rischi comporta

Da open.online 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il “miele dello sballo” è un estratto di cannabis ottenuto attraverso processi chimici che concentrano i cannabinoidi. Non si tratta di miele vero, ma di una sostanza che può essere assunta in vari modi. Una persona di 17 anni è finita in condizioni critiche dopo averne fatto uso. La sostanza è associata a rischi per la salute e può portare a conseguenze gravi, come il ricovero in ospedale.

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Lo chiamano “miele dello sballo” ma non ha niente a che fare con il nettare prodotto dalle api. Si tratta piuttosto di estratti ottenuti dalla pianta della cannabis attraverso processi chimici che permettono di isolare e concentrare i cannabinoidi. Il risultato è una sostanza che può contenere concentrazioni di THC diverse volte superiori rispetto alla marijuana tradizionale, con effetti più intensi e un rischio maggiore di intossicazione. L’ultimo caso di cronaca sul “miele dello sballo” arriva da Arzano, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 17 anni è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata e altri due giovani sono finiti in ospedale dopo aver assunto questa sostanza acquistata online. 🔗 Leggi su Open.online

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