Frattamaggiore 17enne in pericolo di vita dopo aver assunto la droga Wax | cos’è il miele dello sballo che allarma i medici

Da notizieaudaci.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 17 anni è in gravi condizioni in ospedale dopo aver assunto la droga chiamata “Wax”, conosciuta anche come “miele dello sballo”. Il giovane, che si trovava con due amici, ha acquistato la sostanza online e l’ha consumata. Attualmente è in prognosi riservata. La sostanza, di facile reperibilità su internet, ha causato un deterioramento delle condizioni di salute del ragazzo. Le autorità stanno indagando sull’origine e sulla diffusione di questa droga.

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Il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata dopo aver consumato con due amici una sostanza acquistabile sul web. Un cucchiaino di una sostanza gelatinosa consumata durante un incontro tra amici e pochi minuti dopo il malore, la crisi respiratoria e la corsa disperata in ospedale. È una vicenda che riaccende l’allarme sulle nuove droghe tra i giovanissimi quella avvenuta a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 17 anni è attualmente ricoverato in prognosi riservata dopo aver assunto la cosiddetta droga Wax, conosciuta anche come “miele dello sballo”. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il minorenne si trovava insieme a due amici di 19 e 22 anni nell’abitazione di famiglia quando i tre avrebbero consumato la sostanza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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