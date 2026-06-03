Tre giovani sono stati ricoverati in ospedale dopo aver ingerito il “miele da sballo”, un prodotto derivato dalla cannabis. Si tratta di un nuovo tipo di sostanza che, sebbene venduta come miele, contiene componenti derivati dalla pianta stupefacente. Un ragazzo di 17 anni si trova in condizioni di osservazione. Gli altri due coinvolti sono stati dimessi dopo le prime cure. La sostanza è oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.

Forse una bravata, forse solo il tentativo di provare uno “sballo”: sta di fatto che tre giovani sono finiti al pronto soccorso dopo aver ingerito il cosiddetto “miele da sballo”. Una sostanza, che nota come “wax”, che si ottiene dall’estrazione dalla pianta della marijuana. Sembra che i ragazzi, di 19, 22 e 17 anni, si siano sentiti male dopo averne assunto appena un cucchiaino. Uno di loro, il più giovane, è in rianimazione. È accaduto in provincia di Napoli, ma il caso ha riacceso le attenzioni sulle sostanze stupefacenti e, in particolare, sulla cannabis. Tre ragazzi di... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Miele da sballo”, un 17enne in ospedale. Cos’è il nuovo derivato dalla cannabis

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Tre ragazzi mangiano miele da sballo e finiscono in ospedale: un 17enne lotta tra la vita e la morte

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Napoli, tre giovani in ospedale dopo aver consumato miele da sballo: minorenne grave reddit

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