Un ragazzo di 17 anni di Frattamaggiore è ricoverato in ospedale in condizioni critiche dopo aver ingerito un prodotto noto come ‘miele da sballo’. Si tratta di una sostanza a base di cannabis concentrata, molto potente e rischiosa. Altri due giovani sono stati portati in ospedale per sintomi legati all’assunzione dello stesso prodotto. La polizia ha sequestrato alcuni campioni da analizzare.

Napoli, 2 giugno 2026 - Un ragazzino di 17 anni di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, è in pericolo di vita dopo aver consumato quello che in rete viene chiamato 'miele da sballo', una droga a base di cannabis concentrata molto potente e pericolosa. Il ragazzino è arrivato in ospedale, assieme ad altri due giovani di 19 e 22 anni, in grave crisi respiratoria. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri i tre, dopo essersi riuniti a casa del minore, hanno consumato la droga, probabilmente un solo cucchiaino, e si sono subito sentiti male. I genitori del minorenne hanno immediatamente chiamato il 118, che ha trasferito il 17enne all'ospedale San Paolo di Napoli, dove si trova in prognosi riservata e in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cos’è il ‘miele da sballo’ che ha fatto finire in ospedale 3 ragazzi nel Napoletano. Un 17enne è in pericolo di vita

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