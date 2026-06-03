Microsoft lancia Intelligent Terminal | l’AI guida i comandi Windows
Microsoft ha presentato Intelligent Terminal, un nuovo sistema in cui l’intelligenza artificiale guida i comandi di Windows. La funzione consente di usare agenti AI nativi per modificare il flusso di lavoro, rispondendo a domande e automatizzando operazioni. La società ha deciso di eliminare la funzione Terminal Chat, concentrandosi su questa nuova interfaccia che integra AI direttamente nel terminale. La mossa mira a migliorare l’efficienza e l’interazione con i comandi di sistema.
Come cambierà il tuo flusso di lavoro con gli agenti AI nativi?. Perché Microsoft ha deciso di abbandonare la funzione Terminal Chat?. Quali strumenti userai per gestire gli errori di comando in tempo reale?. Come influirà la separazione dei software sulla stabilità del tuo ambiente?.? In Breve GitHub Copilot funge da agente predefinito tramite standard ACP. Funzione Terminal Chat nelle versioni Canary viene ufficialmente abbandonata. Software scaricabile tramite Microsoft Store, Winget o repository GitHub. L'architettura open source permette contributi diretti dalla comunità sviluppatori. Microsoft introduce Intelligent Terminal: l’intelligenza artificiale entra nel flusso di lavoro dei terminali Windows. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Microsoft lancia Windows K2: rivoluzione per rendere il PC più veloceA metà del 2025, è stato annunciato il lancio di Windows K2, un nuovo aggiornamento di Microsoft destinato a migliorare le prestazioni di Windows 11.
Windows 11: Microsoft rimuove la guida sui 32 GB di RAM per il gamingMicrosoft ha eliminato la raccomandazione sui 32 GB di RAM per i giochi in Windows 11.