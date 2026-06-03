Microsoft lancia Intelligent Terminal | l’AI guida i comandi Windows

Notizia in breve

Microsoft ha presentato Intelligent Terminal, un nuovo sistema in cui l’intelligenza artificiale guida i comandi di Windows. La funzione consente di usare agenti AI nativi per modificare il flusso di lavoro, rispondendo a domande e automatizzando operazioni. La società ha deciso di eliminare la funzione Terminal Chat, concentrandosi su questa nuova interfaccia che integra AI direttamente nel terminale. La mossa mira a migliorare l’efficienza e l’interazione con i comandi di sistema.