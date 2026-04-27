Microsoft lancia Windows K2 | rivoluzione per rendere il PC più veloce

A metà del 2025, è stato annunciato il lancio di Windows K2, un nuovo aggiornamento di Microsoft destinato a migliorare le prestazioni di Windows 11. La società ha comunicato che il progetto mira a ottimizzare il sistema operativo, rendendo il funzionamento più rapido e più efficiente. L'aggiornamento è previsto per essere distribuito nelle prossime settimane, senza ancora dettagli specifici sulle caratteristiche tecniche.

? Cosa sapere Microsoft avvia il progetto Windows K2 nella seconda metà del 2025 per ottimizzare Windows 11.. Il piano punta a ridurre i riavvii mensili e a sostituire i componenti legacy WinUI 3.. Microsoft ha avviato nella seconda metà del 2025 il progetto Windows K2, un piano strategico volto a trasformare radicalmente l’esperienza d’uso di Windows 11 attraverso interventi mirati su prestazioni e interfaccia. Le indiscrezioni raccolte da Zac Bowden suggeriscono che la software house di Redmond stia cercando di recuperare il terreno perduto con gli utenti, puntando su tre pilastri fondamentali: affidabilità, cura del dettaglio e velocità operativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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