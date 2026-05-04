Microsoft ha eliminato la raccomandazione sui 32 GB di RAM per i giochi in Windows 11. La decisione arriva in un momento in cui la disponibilità di componenti hardware, tra cui la RAM, è limitata a causa di problemi nella produzione globale. Questa modifica riguarda le linee guida ufficiali fornite dall’azienda, che ora non suggeriscono più una quantità minima di memoria RAM per l’esperienza di gioco. La rimozione si applica alle indicazioni pubblicate nelle specifiche di sistema del sistema operativo.

? Cosa scoprirai Perché Microsoft ha rimosso improvvisamente i consigli sulla RAM?. Come influisce la crisi dei componenti sulla scelta dell'hardware?. Quali sono le reali differenze prestative tra 16 e 32 GB?. Cosa accadrà ai gamer con sistemi basati su soli 16 GB?.? In Breve Guida di marzo suggeriva 32 GB RAM e SSD NVMe da 1 TB.. Rimozione avviene dopo critiche utenti su contenuti pubblicati ad aprile.. La crisi della RAM influenza le raccomandazioni hardware sul mercato.. 16 GB restano base operativa per la maggior parte delle attività.. Il Learning Center di Microsoft ha rimosso un contenuto informativo che indicava i 32 GB di RAM come requisito ideale per il gaming su Windows 11, dopo le critiche sollevate dagli utenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Windows 11: Microsoft rimuove la guida sui 32 GB di RAM per il gaming

The Last OG Windows. Windows 11 LTSC Review

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