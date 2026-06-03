Michelle Hunziker e Giulio Berruti il bacio in mare durante il ponte del 2 giugno a Varigotti | Amore alla luce del sole
Durante il ponte del 2 giugno 2026 a Varigotti, sono stati fotografati mentre si scambiavano un bacio in mare. La coppia formata da Michelle Hunziker e Giulio Berruti è stata vista insieme in diverse occasioni, con alcuni segnali che fanno pensare a una relazione stabile. In particolare, si è parlato della partecipazione di Berruti al matrimonio della figlia di Hunziker, Aurora Ramazzotti. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla loro relazione o sui piani futuri.
Giulio Berruti andrà al matrimonio della figlia di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti? Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti, come dimostra il bacio in mezzo al mare che i due si sono scambiati durante il ponte del 2 giugno 2026 a Varigotti. La cond. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Michelle Hunziker e Giulio Berruti, il bacio in barca e lanalisi dei fan È tutto falso
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