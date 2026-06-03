Michelle Hunziker e Giulio Berruti il bacio in mare durante il ponte del 2 giugno a Varigotti | Amore alla luce del sole

Notizia in breve

Durante il ponte del 2 giugno 2026 a Varigotti, sono stati fotografati mentre si scambiavano un bacio in mare. La coppia formata da Michelle Hunziker e Giulio Berruti è stata vista insieme in diverse occasioni, con alcuni segnali che fanno pensare a una relazione stabile. In particolare, si è parlato della partecipazione di Berruti al matrimonio della figlia di Hunziker, Aurora Ramazzotti. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla loro relazione o sui piani futuri.