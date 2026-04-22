Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata la conferma di un momento intimo tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti. È stato scattato e diffuso il primo bacio pubblico tra i due, che ha suscitato molta attenzione. La foto mostra chiaramente i due coinvolti in un gesto affettuoso, senza ulteriori dettagli sulla situazione o sui motivi di questa manifestazione pubblica.

Finalmente dopo settimane di voci una prova che non lascia più spazio a dubbi: si tratta del primo bacio pubblico tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti Sono settimane che si continua a parlare della relazione traMichelle Hunziker e Giulio Berruti. Quelle che prime erano solo voci di corridoio oggi sono diventate conferme. E tra le tante paparazzate insieme ora ce ne è una che non lascia più spazio a dubbi sul legame sentimentale tra i due: il settimanaleDiva e Donnaha appena diffuso degli scatti della coppia mentretrascorre un romantico weekend sul lago di Como e a risaltare è sicuramente un bacio. Il primo bacio in pubblico tra Giulio Berruti e Michelle Hunzikernon lascia più spazio a incertezze sulla loro storia d’amore.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti: il primo bacio

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