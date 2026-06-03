Michele Cucuzza ha accompagnato la figlia all’altare in una cerimonia che ha coinvolto familiari e amici. La sposa, seconda figlia del giornalista, ha indossato un abito tradizionale. La giornata si è svolta senza intoppi, con momenti di emozione condivisi tra i presenti. Cucuzza ha partecipato attivamente alla cerimonia, visibilmente commosso. La celebrazione si è conclusa con un ricevimento in un locale della zona.

Giornata decisamente speciale e ad alto tasso emotivo per lo storico volto della televisione italiana Michele Cucuzza. Cucuzza, infatti, ha svestito per un giorno i panni del giornalista per indossare quelli di padre della sposa. L’occasione è stata il matrimonio della figlia Matilde, convolata a nozze con il compagno Tommaso. La cornice scelta per il “sì” è stata Santa Marinella, suggestiva località sul litorale laziale che ha fatto da sfondo a una cerimonia elegante ma sobria, con parenti e amici intimi. Nonostante la consueta riservatezza della famiglia, è stato lo stesso Cucuzza a rompere il protocollo social, condividendo con i propri follower alcuni scatti rubati alla giornata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Michele Cucuzza accompagna la figlia all’altare e commuove tutti: chi è la secondogenita del giornalista e com’è stato il suo grande giorno

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Michele Cucuzza accompagna allaltare sua figlia Matilde: visibilmente emozionato in foto

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Matilde #Cucuzza ha sposato Tommaso a Santa Marinella con una cerimonia elegante e riservata. Michele Cucuzza ha accompagnato la figlia all’altare, emozionato e sorridente per tutta la giornata. x.com

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