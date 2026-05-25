L'ex calciatore Igor Protti ha accompagnato la figlia Noemi all’altare, suscitando emozioni sui social. Protti, che da tempo combatte contro un cancro al colon, ha deciso di partecipare al matrimonio nonostante le condizioni di salute. La cerimonia si è svolta senza interruzioni, con il calciatore presente nel giorno speciale della figlia. La sua presenza ha attirato attenzione e commozione tra gli utenti online.

Quando un intervistatore domandò a Michael J. Fox, storico protagonista di Ritorno al Futuro, come riuscisse a non cedere nella sua lunga battaglia contro il Parkinson, l'attore rispose: "Con l'amore per i miei cari. La famiglia non è una cosa importante, la famiglia è tutto". Parole profonde che trovano conferma nel bellissimo gesto di Igor Protti. L'ex bomber, che da ormai un anno sta lottando contro un tumore al colon, ha commosso il web decidendo di accompagnare la figlia Noemi all'altare nel giorno del suo matrimonio. Lo Zar si è presentato all'ingresso della cerimonia in un completo azzurro, stretto tra le braccia del figlio Nicholas Flavio e con la mano ben salda in quella di Noemi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Igor Protti accompagna la figlia Noemi all’altare e commuove i social

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