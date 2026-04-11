West Ham travolge il Wolves 4-0 | gli Hammers volano il Tottenham affonda

Il West Ham ha ottenuto una vittoria per 4-0 contro il Wolverhampton nell’anticipo della 32ª giornata di Premier League, conquistando tre punti fondamentali nella zona bassa della classifica. La partita si è giocata venerdì sera, e gli Hammers sono riusciti a dominare il match senza lasciare scampo agli avversari. Nel frattempo, il Tottenham ha subito una sconfitta.

Il West Ham ha scatenato un terremoto nella parte bassa della classifica di Premier League con una vittoria schiacciante per 4-0 contro il Wolverhampton, ottenuta venerdì sera nell’anticipo della 32esima giornata. Il successo degli Hammers, firmato dalle doppie prestazioni di Mavropanos e Castellanos, permette alla squadra londinese di allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione, mentre il risultato porta il Tottenham di De Zerbi in una posizione estremamente delicata, costringendolo a guardare la zona bassa del ranking. Efficacia clinica e scontro di forze nel London Stadium. La dinamica della sfida tra West Ham e Wolverhampton è stata decisa dalla capacità di trasformare il controllo territoriale in reti concrete. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - West Ham travolge il Wolves 4-0: gli Hammers volano, il Tottenham affonda Tottenham–West Ham derby di Londra con vista Europa, Spurs in crisi e Hammers in crescitaIl derby di Londra tra Tottenham e West Ham torna protagonista in Premier League: sabato 17 gennaio 2026 (ore 15:00 locali) le due squadre si... Liverpool-West Ham (sabato 28 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici. Gli Hammers possono sbancarePartita importantissima tra un Liverpool in lotta per un posto tra le prime cinque, per non restare fuori dalla Champions League il prossimo anno a... Temi più discussi: L’Inter travolge la Roma e attende le inseguitrici; Leeds United 20-1 for FA Cup ahead of West Ham quarter-final; Real, addio Liga: il Barça mette le mani sul campionato. Castellanos inguaia De Zerbi!; Freiburg-Celta Vigo 3-0: Grifo firma un gioiello in una prova d'andata dominante. Castellanos trascina il West Ham. Il Tottenham di De Zerbi oggi sarebbe retrocessoVittoria pesantissima in chiave salvezza per il West Ham, che nell’anticipo della 32ª giornata di Premier League travolge 4-0 il Wolverhampton,. tuttomercatoweb.com Leeds in semifinale di FA Cup: West Ham ko ai rigori dopo mille emozioniLONDRA (Regno Unito) - Dopo il Manchester City (capace di travolgere il Liverpool), il Chelsea (7-0 sul Port Vale) e il Southampton (vittorioso a sorpresa sull'Arsenal primatista in campionato), è il ... msn.com #Premier, acuto del #WestHam (doppietta Castellanos). #Tottenham in zona retrocessione x.com In Premier League la lotta per non retrocedere si fa caldissima Il West Ham vince 4-0 con le doppiette di Castellanos e Mavropanos contro il Wolverhampton, ultimo e ormai fuori dai giochi. La squadra di Moyes scavalca momentaneamente il Tottenham, met - facebook.com facebook