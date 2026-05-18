Il Newcastle ha battuto il West Ham con un risultato di 3-1 allo St James’ Park, portando gli avversari vicino alla retrocessione in Premier League. La partita si è conclusa con tre gol per i padroni di casa e un gol di risposta per gli ospiti. La vittoria ha avuto un impatto diretto sulla classifica, mettendo il West Ham in una posizione critica, mentre il Newcastle ha consolidato la propria posizione in classifica. La partita si è svolta senza ulteriori incidenti di rilievo.

2026-05-17 20:34:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Newcastle ha portato il West Ham sull’orlo della retrocessione in Premier League con una vittoria per 3-1 al St James’ Park. I padroni di casa hanno fatto un inizio veloce e aggressivo, bloccando il West Ham con passaggi agili e pressione costante in aree ampie. Harvey Barnes è stato il fulcro della minaccia offensiva del Newcastle e ha contribuito a creare il primo gol dopo 15 minuti, conquistando il possesso palla prima di irrompere sulla fascia destra e individuare Nick Woltemade all’interno dell’area. Il centrocampista tedesco si è allontanato dal suo marcatore e ha segnato con calma da distanza ravvicinata il suo primo gol da Natale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Newcastle – West Ham 3-1: resoconto, risultato e gol con gli Hammers sull’orlo della retrocessione

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