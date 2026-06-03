Mic fest arriva nel Piacentino | Fabrizio Bosso ad Alseno e Riccardo Rossi a Castellarquato

Da ilpiacenza.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Piacentino, Mic fest XXXIII porta musica in quattro comuni, tra cui Alseno e Castellarquato. Tra gli artisti in programma ci sono Fabrizio Bosso e Riccardo Rossi. Il festival coinvolge complessivamente 38 località in otto province, con un cartellone di 68 artisti, tra cui alcuni di fama internazionale come il tastierista dei Dire Straits. La manifestazione si svolge in vari spazi pubblici e storici delle città coinvolte.

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Sono 4 i Comuni in provincia di Piacenza che aderiscono a Mic fest XXXIII – Musica in Castello, il festival musicale diffuso che attraversa 38 municipalità su 8 province con un carnet di 68 artisti, tra cui molti di fama internazionale (ad esempio Alan Clark, storico tastierista dei Dire Straits. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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