Mic fest arriva nel Piacentino | Fabrizio Bosso ad Alseno e Riccardo Rossi a Castellarquato

Notizia in breve

Nel Piacentino, Mic fest XXXIII porta musica in quattro comuni, tra cui Alseno e Castellarquato. Tra gli artisti in programma ci sono Fabrizio Bosso e Riccardo Rossi. Il festival coinvolge complessivamente 38 località in otto province, con un cartellone di 68 artisti, tra cui alcuni di fama internazionale come il tastierista dei Dire Straits. La manifestazione si svolge in vari spazi pubblici e storici delle città coinvolte.