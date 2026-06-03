Mic fest arriva nel Piacentino | Fabrizio Bosso ad Alseno e Riccardo Rossi a Castellarquato
Nel Piacentino, Mic fest XXXIII porta musica in quattro comuni, tra cui Alseno e Castellarquato. Tra gli artisti in programma ci sono Fabrizio Bosso e Riccardo Rossi. Il festival coinvolge complessivamente 38 località in otto province, con un cartellone di 68 artisti, tra cui alcuni di fama internazionale come il tastierista dei Dire Straits. La manifestazione si svolge in vari spazi pubblici e storici delle città coinvolte.
Sono 4 i Comuni in provincia di Piacenza che aderiscono a Mic fest XXXIII – Musica in Castello, il festival musicale diffuso che attraversa 38 municipalità su 8 province con un carnet di 68 artisti, tra cui molti di fama internazionale (ad esempio Alan Clark, storico tastierista dei Dire Straits. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie e thread social correlati
Fabrizio Bosso e il jazz a Cervia. E arriva la ’Lamborghini Arena’Nelle prossime settimane, nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Ferrara, si svolgeranno eventi che uniscono musica, arte e...
Fabrizio Bosso con il Quartetto SaxofolliaIl festival itinerante Crossroads torna a Modena con tre appuntamenti tra fine marzo e inizio aprile.
Argomenti più discussi: Anteprima Estate Spin Off MIC fest 2026 - Musica Incontri Cultura dall'12 giugno al 11 settembre; Il cartellone di Musica in Castello: ecco le anteprime in provincia di Piacenza; Musica in Castello – Toscanini Academy Big Band con Fabrizio Bosso.
Un’ospite speciale nel circuito Castelli del Ducato: arriva al Museo del Bijou di Casalmaggiore (CR) sabato 30 maggio Gaia Descovich, architetto e jewel designer bolognese, artista che trasforma materiali naturali e oggetti inaspettati in creazioni poetiche facebook
Musica in Castello – Toscanini Academy Big Band con Fabrizio BossoMercoledì 24 giugno 2026, ore 21.30 – Alseno (PC), Villa Sforza Foglianiu2028 ... piacenzasera.it