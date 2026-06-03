“ Volano le canzoni ” è il suo libro edito da La Nave di Teseo e che definisce un regalo che gli ha fatto Elisabetta Sgarbi. Nicola Piovani si è raccontato al Corriere della Sera: 80 anni, colonne sonore che sono diventate, in certi casi, così popolari da poterle fischettare, pianista. Il libro prende spunto da un programma che Piovani realizzò per Radio3 nel 2018. Una radio, Radio3, che gli ha cambiato la vita: “Probabilmente non sarei mai venuto a conoscenza della musica classica. Non mi sarei infiammato di passione per Haydn, Chopin, Stravinsky. In casa mia si ascoltavano solo canzoni. Tuttora la ascolto metodicamente, per gratitudine”. È un’intervista che viaggia attraverso i ricordi, la mamma che “cantava insieme alla radio, mentre faceva i pesanti lavori di casa: quattro maschi da governare da sola senza elettrodomestici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono sposato a 79 anni, è uno dei pochi motivi gioiosi per cui desidero restare al mondo il più possibile. Il tumore? Se sopravvivi, puoi farne tesoro”: parla Nicola Piovani

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