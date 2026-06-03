Flora Canto ha accusato un uomo di averla maltrattata, scatenando immediatamente un acceso dibattito nel mondo dello spettacolo e della comicità italiana. Le sue parole sono state pronunciate pubblicamente, attirando l’attenzione dei media e delle persone coinvolte. La vicenda ha suscitato molte discussioni online e sui social media, portando alla luce il racconto di Canto e le sue accuse.

Le parole pronunciate da Flora Canto hanno acceso un acceso dibattito nel mondo dello spettacolo e della comicità italiana. Durante una recente intervista, l’attrice e conduttrice ha infatti deciso di raccontare un episodio che l’ha segnata professionalmente, lasciando emergere un retroscena rimasto finora lontano dai riflettori. Pur senza fare nomi, le sue dichiarazioni hanno immediatamente catturato l’attenzione del pubblico e degli utenti social. Ospite del podcast “Non lo faccio per moda” condotto da Giulia Salemi, Flora ha affrontato il delicato argomento dei rapporti tra donne nel settore dell’intrattenimento. Il racconto è partito da una riflessione più ampia sulla presunta solidarietà femminile, un concetto che, secondo la showgirl, non sempre trova riscontro nella realtà professionale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Mi ha maltrattata”. Flora Canto, le accuse e subito scoppia il caso

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