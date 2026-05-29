Flora Canto | Non sono raccomandata Ho subito mobbing da una comica mi ha umiliato pubblicamente

Flora Canto ha dichiarato di aver subito mobbing da parte di una collega nel settore della comicità femminile. La stessa ha riferito di essere stata umiliata pubblicamente dalla collega, affermando di non essere raccomandata nel settore. La cantante ha anche specificato di non aver ricevuto supporto, sottolineando l'assenza di una solidarietà tra le professioniste del settore.

Flora Canto ha rivelato che nel mondo della comicità al femminile non c'è tutta quella complicità che ci si aspetterebbe: "Una collega mi ha fatto mobbing, mi ha umiliata pubblicamente". Quanto all'essere 'moglie di' Enrico Brignano, ha svelato: "Non sono raccomandata, non mi fa lavorare lui". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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