Una collega mi ha maltrattata | le accuse inaspettate di Flora Canto moglie di Brignano E quei sospetti su Geppi Cucciari

Una collega di lavoro ha accusato Flora Canto di averla maltrattata. La moglie di un comico ha rivelato queste accuse senza entrare nei dettagli, ma evidenziando un episodio di tensione sul luogo di lavoro. Nelle sue dichiarazioni, ha anche espresso sospetti riguardo a una collega nota nel mondo dello spettacolo, senza specificare ulteriori elementi o nomi.

Le tensioni dietro le quinte del mondo della comicità televisiva riemergono attraverso le dichiarazioni inedite di Flora Canto. Ospite del podcast “Non lo faccio per moda” condotto da Giulia Salemi su YouTube, l'attrice e conduttrice romana ha rivelato un retroscena finora rimasto privato. 🔗 Leggi su Today.it

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