Mezzo in avaria sull' A1 | tre chilometri di coda all' altezza di Parma in direzione Milano

Un veicolo in avaria sulla A1 tra Parma e Milano ha causato circa tre chilometri di coda in direzione Milano nel pomeriggio. Il traffico è rallentato nel tratto parmense, con congestione che interessa l'intera corsia di sorpasso. Non sono stati segnalati incidenti o feriti. La circolazione prosegue con difficoltà a causa del guasto, che ha provocato l'accumulo di veicoli.

Traffico rallentato e lunghe code sull'Autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto parmense. Nel pomeriggio si sono formati circa tre chilometri di coda in direzione Milano all'altezza di Parma, per un mezzo in avaria che sta creando disagi alla circolazione.Secondo le informazioni diffuse da. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UFO abbattuto sul lago Huron: il Pentagono pubblica il video segreto

Notizie e thread social correlati

Mezzo in avaria e carico disperso: una mattinata di caos in A14, oltre 5 chilometri di codaQuesta mattina, sulla A14 Bologna-Taranto, si sono verificati forti disagi a causa di un mezzo in avaria che ha causato la dispersione di parte del...

Autostrada A1, mezzo in fiamme paralizza il traffico: dieci chilometri di coda e viabilità in tiltUn veicolo in fiamme sulla diramazione Roma Sud dell’autostrada A1 ha causato un blocco totale della corsia di marcia, provocando una coda di circa...

Temi più discussi: Corsia chiusa sull'A2: è un rientro da incubo; Caos all'imbarco del ferry al Tronchetto. Actv: Un traghetto in avaria, era emergenza; Corse saltate, scatta la protesta. E Amt prova a correre ai ripari; Liguria, caos autostrade: A10 chiusa tra Varazze e Albisola, traffico in tilt anche su A7 e A12.

Valenza: mezzo in avaria sulla Colla, traffico tornato regolare dopo i disagiTornata regolare la circolazione sulla strada della Colla tra Alessandria e Valenza dopo la rimozione di un mezzo in avaria ... ilpiccolo.net

#A13 - Bellinzona -> S. Bernardino - tra Mesocco e Pian San Giacomo colonna, veicolo in avaria, mezzo pesante in avaria x.com

Mondovì, mezzo pesante in avaria: chiusa temporaneamente via VascoA Mondovì si registra nella giornata odierna la temporanea chiusura al traffico di via Vasco a causa di un mezzo pesante in avaria. Il guasto del veicolo ha reso necessario l’intervento immediato per ... cuneodice.it