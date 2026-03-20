Un veicolo in fiamme sulla diramazione Roma Sud dell’autostrada A1 ha causato un blocco totale della corsia di marcia, provocando una coda di circa dieci chilometri. La presenza del mezzo incendiato ha portato a un'immediata paralisi del traffico, creando un ingorgo che ha interessato le strade di accesso alla città. La circolazione è rimasta bloccata per diverse ore, con i mezzi di soccorso impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Un veicolo in fiamme lungo la diramazione Roma Sud ha mandato in crisi la circolazione alle porte della Capitale, trasformando il rientro serale in un imbuto di lamiere e attese. È successo nel tardo pomeriggio di venerdì 20 marzo 2026, quando il tratto tra Monte Porzio Catone e il bivio con l’ autostrada A1 si è progressivamente congestionato fino a bloccarsi. In pochi minuti la situazione è degenerata: automobilisti fermi, traffico rallentato e una lunga coda che ha raggiunto i dieci chilometri, con il flusso costretto a restringersi su una sola corsia disponibile. L’allarme è scattato intorno alle 18.35 sulla D19 Diramazione Roma Sud, dove il mezzo ha preso fuoco all’altezza del chilometro 4+300. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Autostrada A1, mezzo in fiamme paralizza il traffico: dieci chilometri di coda e viabilità in tilt

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