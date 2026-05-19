Mezzo in avaria e carico disperso | una mattinata di caos in A14 oltre 5 chilometri di coda
Questa mattina, sulla A14 Bologna-Taranto, si sono verificati forti disagi a causa di un mezzo in avaria che ha causato la dispersione di parte del carico. La situazione ha provocato oltre cinque chilometri di coda, con numerosi veicoli fermi o rallentati nel traffico. La presenza del veicolo fermo ha rallentato il flusso lungo la corsia di marcia, creando una congestione significativa. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione.
Mattinata di pesanti disagi per gli automobilisti in transito lungo l’autostrada A14 Bologna-Taranto. A causa di un veicolo pesante rimasto in avaria - con conseguente perdita di carico - il traffico è rimasto pesantemente rallentato nel tratto compreso tra le uscite di Faenza e Cesena Nord, in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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