Mezzo in avaria e carico disperso | una mattinata di caos in A14 oltre 5 chilometri di coda

Questa mattina, sulla A14 Bologna-Taranto, si sono verificati forti disagi a causa di un mezzo in avaria che ha causato la dispersione di parte del carico. La situazione ha provocato oltre cinque chilometri di coda, con numerosi veicoli fermi o rallentati nel traffico. La presenza del veicolo fermo ha rallentato il flusso lungo la corsia di marcia, creando una congestione significativa. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

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