Stefano Baldini a Run2u parla dell’Effetto Maratona 20 anni dopo Atene e guarda verso LA 2028

In questa puntata di Run2u, si approfondisce l’effetto della Maratona di Atene, disputata 20 anni fa, e si analizzano le prospettive per le prossime Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Viene intervistato un noto allenatore di mezzofondo che ha contribuito a rivoluzionare la scena italiana. La conversazione si concentra sui cambiamenti tecnici e sulle sfide attuali, senza entrare in dettagli personali o deduzioni.

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Cosa succede quando la leggenda incontra il futuro? In questa puntata di Run2u, non parliamo solo di medaglie d’oro, ma dell’uomo che sta ridisegnando il mezzofondo italiano. Stefano Baldini torna ai nostri microfoni per la puntata N. 17 del 2026, portando con sé quella lucidità che solo chi ha domato la strada di Atene può avere. Dalle analisi taglienti sulle ‘scarpe magiche’ alla sfida di crescere i campioni di domani nella sua Rubiera, Stefano ci ricorda che la maratona non è solo una gara, ma uno stato mentale. Se amate la corsa, mettetevi comodi: questa non è un’intervista, è una masterclass.” Benvenuti alla puntata N. 17 (Stagione 2026) di Run2u! Oggi abbiamo l’onore di ospitare un’icona assoluta dello sport mondiale: Stefano Baldini.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Stefano Baldini a Run2u parla dell’Effetto Maratona 20 anni dopo Atene, e guarda verso LA 2028 Notizie correlate Maratona fuori dai Mondiali: l’allarme di Stefano Baldini? Cosa sapere Stefano Baldini segnala il rischio esclusione maratona dai Mondiali di atletica dal 2030. Stefano Baldini: “La maratona ti svuota, in un anno nei fai massimo tre. La scarpa giusta vale 4 minuti”Stefano Baldini è uno dei grandi campioni dell'atletica italiana, vinse l'oro nella maratona alle Olimpiadi di Atene.