In questa puntata di Run2U Maratona, si parla di Laura Gotti, un’atleta che combina l’impegno sportivo con una vita lavorativa intensa. Ogni giorno si sveglia alle 4:30 per correre 20 chilometri prima di dedicarsi al lavoro nel salone di parrucchieri, mantenendo questo ritmo con costanza. La sua storia coinvolge anche temi di maternità e il sogno di partecipare a un Ironman.

Cosa spinge una donna a svegliarsi alle 4:30 del mattino, correre 20km e poi stare in piedi tutto il giorno in salone con le forbici in mano? Nella puntata di oggi abbiamo con noi Laura Gotti, un’atleta che definire ‘straordinaria’ è poco. Dopo essere diventata mamma, Laura è tornata nel 2026 più forte di prima, polverizzando record e dimostrando che i limiti sono solo nella nostra testa. Non parleremo solo di cronometri e tabelle, ma di vita vera, di sacrifici invisibili e di quella passione pura che ti fa vincere una maratona con 20 minuti di distacco. Mettetevi comodi: la storia di Laura vi farà venire voglia di allacciare le scarpe e correre verso i vostri sogni.🔗 Leggi su Oasport.it

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Laura Gotti si confessa a Run2U Maratona, Maternità e il sogno Ironman lavorando a tempo

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