mettiti a dieta emma marrone si infuria e replica

Emma Marrone ha risposto di recente alle critiche ricevute sui social network riguardo al suo aspetto fisico. Con l’arrivo dell’estate e la pubblicazione di foto in costume, sono tornati i commenti di utenti che hanno commentato il suo corpo, spesso con richieste di perdere peso o commenti sul suo aspetto. La cantante si è mostrata infuriata, replicando alle critiche e difendendo il suo modo di essere.

Ci risiamo. Con l’arrivo dell’estate e dei primi bikini postati su Instagram arrivano anche i commenti degli haters e di persone che, ancora una volta, si sentono in diritto di commentare il corpo degli altri. Giudizi espressi soprattutto su personaggi famosi, come Emma Marrone che si trovata a dover rispondere, suo malgrado, ad un follower che le suggeriva di mettersi a dieta. Emma Marrone si infuria per un commento. La cantante salentina è stata fra gli artisti di Power Hit Estate 2026 Grand Opening di RTL 102.5. L’evento, andato in scena a Roma, ha visto salire sul palco diversi artisti, fra cui Emma Marrone. I video della sua esibizione sono arrivati sui social dove Emma ha ricevuto moltissimi elogi, ma anche delle critiche inopportune al suo aspetto fisico. 🔗 Leggi su Dilei.it

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