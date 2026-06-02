Una cantante ha risposto a un commento su X che le suggeriva di mettersi a dieta. La cantante ha replicato dicendo che “non c’è niente di innocente” nel commento ricevuto. La discussione è nata dopo che l’utente aveva scritto questa frase sotto un video della sua esibizione al Power Hits Estate. La cantante ha quindi deciso di intervenire pubblicamente, senza ulteriori dettagli o commenti.

Emma Marrone è tornata a rispondere pubblicamente a chi commenta il suo aspetto fisico sui social. Nelle ultime ore la cantante è stata protagonista di un botta e risposta su X con un’utente che, commentando un video della sua esibizione al Power Hits Estate, le ha suggerito di “mettersi a dieta”. Una provocazione che non è passata inosservata e alla quale l’artista ha replicato senza mezzi termini, attirando il sostegno di numerosi fan e utenti della piattaforma. La vicenda è nata sotto un video che mostra Emma durante la sua esibizione al Power Hits Estate, evento andato in scena il 31 maggio 2026 al Foro Italico. Nel filmato la cantante indossa un abito nero molto corto che lascia scoperte gambe, spalle e braccia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Mettersi a dieta no?” Emma Marrone replica al commento su X: “Non c’è niente di innocente”

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