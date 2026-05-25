Emma Marrone festeggia i 42 anni con gli occhiali griffati | Since '84 sempre fresca

Emma Marrone ha spento 42 candeline e ha condiviso un post sui social ringraziando i fan per gli auguri. Per l'occasione, ha indossato occhiali griffati e ha scritto di essere sempre fresca dal 1984, con un tono ironico. La cantante ha mostrato il suo look celebrativo, senza ulteriori dettagli su altri festeggiamenti o eventi. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali attività pubbliche o private in questa giornata.

Emma Marrone compie oggi 42 anni e ha ringraziato i numerosi fan che le hanno fatto gli auguri con un post super ironico: ecco cosa ha indossato per l'occasione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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#EmmaMarrone festeggia 42 anni e ringrazia i fan con un messaggio privato su Instagram. La cantante salentina ha condiviso parole cariche di emozione, ricordando il legame nato ai tempi di Amici e dando appuntamento ai concerti di Milano e Roma. x.com

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Emma spiazza i fan con un messaggio (speciale) di compleanno. Ma la polemica su Ultimo non si placaOggi la cantante salentina ha sorpreso i followers su Instagram in occasione dei suoi 42 anni. E intanto continuano le insinuazioni sul collega romano. libero.it