Metti la bamba nei coglioni | come agiva la banda della droga smantellata a Genova
Una banda di trafficanti di droga smantellata a Genova gestiva un'organizzazione logistica accurata, con istruzioni dettagliate per evitare i controlli e trattative con i fornitori. L'ordinanza di custodia cautelare descrive come operassero, evidenziando una pianificazione meticolosa e strategie precise per mantenere attiva l’attività illecita. Gli arresti sono stati eseguiti al termine di indagini che hanno ricostruito le modalità di gestione del traffico di stupefacenti.
Dietro la facciata dell’organizzazione smantellata a Genova c’era una gestione logistica meticolosa, fatta di indicazioni precise per eludere i controlli e di trattative serrate con i fornitori, come emerge chiaramente dalle pagine dell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato all'arresto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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