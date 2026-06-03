Metti la bamba nei coglioni | come agiva la banda della droga smantellata a Genova

Notizia in breve

Una banda di trafficanti di droga smantellata a Genova gestiva un'organizzazione logistica accurata, con istruzioni dettagliate per evitare i controlli e trattative con i fornitori. L'ordinanza di custodia cautelare descrive come operassero, evidenziando una pianificazione meticolosa e strategie precise per mantenere attiva l’attività illecita. Gli arresti sono stati eseguiti al termine di indagini che hanno ricostruito le modalità di gestione del traffico di stupefacenti.