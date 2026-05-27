Colpi da 200mila euro nei supermercati smantellata la banda delle casseforti

Notizia in breve

Una banda specializzata in furti ai supermercati è stata smantellata dopo un’indagine coordinata dalla Procura di Piacenza. La sezione operativa dei Carabinieri, con il supporto dei comandi locali, ha accertato che i malviventi avevano messo a segno colpi per un valore complessivo di circa 200mila euro. Le forze dell’ordine hanno eseguito diverse perquisizioni e arresti, sequestrando strumenti e denaro proveniente dai furti.