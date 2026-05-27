Colpi da 200mila euro nei supermercati smantellata la banda delle casseforti

Da ilpiacenza.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una banda specializzata in furti ai supermercati è stata smantellata dopo un’indagine coordinata dalla Procura di Piacenza. La sezione operativa dei Carabinieri, con il supporto dei comandi locali, ha accertato che i malviventi avevano messo a segno colpi per un valore complessivo di circa 200mila euro. Le forze dell’ordine hanno eseguito diverse perquisizioni e arresti, sequestrando strumenti e denaro proveniente dai furti.

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Grazie a una meticolosa e imponente attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Piacenza, la sezione operativa della Compagnia Carabinieri di Piacenza, supportata dai Comandi Arma territorialmente competenti, ha inferto un duro colpo a un pericoloso e agguerrito. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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