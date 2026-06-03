Meteorite | scoperti i resti di un mondo perduto nel sistema solare

Notizia in breve

Sono stati individuati i resti di un corpo celeste proveniente dal sistema solare, caratterizzato da una composizione geologica unica. La roccia è stata trovata in una regione remota dello spazio e presenta tracce di materiali che suggeriscono un passato di collisioni intense. La scoperta solleva domande sulla natura di questa roccia e sulla storia di un embrione planetario che avrebbe subito un impatto distruttivo. La ricerca continuerà per capire meglio le caratteristiche di questo frammento e la sua origine.