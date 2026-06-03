Meteorite | scoperti i resti di un mondo perduto nel sistema solare
Sono stati individuati i resti di un corpo celeste proveniente dal sistema solare, caratterizzato da una composizione geologica unica. La roccia è stata trovata in una regione remota dello spazio e presenta tracce di materiali che suggeriscono un passato di collisioni intense. La scoperta solleva domande sulla natura di questa roccia e sulla storia di un embrione planetario che avrebbe subito un impatto distruttivo. La ricerca continuerà per capire meglio le caratteristiche di questo frammento e la sua origine.
Cosa rivela la composizione geologica di questo frammento spaziale unico? Come è avvenuta la collisione che ha distrutto l'embrione planetario? Quali dinamiche di formazione planetaria mette in discussione questo ritrovamento? In che modo questo cataclisma ha influenzato l'orbita dei pianeti vicini??? In Breve Studio pubblicato sulla rivista Earth and Planetary Science Letters Dimensioni del corpo celeste paragonabili a Luna o Marte Evento avvenuto circa quattro miliar . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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