Cerca le chiavi perse e trova meteorite sul Monte Bondone | frammento intatto delle origini del Sistema solare

Durante un'escursione nella zona di Garniga Vecchia, nel Trentino, è stata trovata una pietra di 188 grammi che si è rivelata un frammento di meteorite. Dopo analisi, è stato confermato che si tratta di una nuova meteorite italiana proveniente dal Monte Bondone. La scoperta ha attirato l'attenzione degli studiosi, che hanno riconosciuto l'oggetto come un frammento autentico delle origini del Sistema solare.

Una piccola roccia di appena 188 grammi, raccolta quasi per caso durante un’escursione, si è rivelata un frammento autentico di storia cosmica: è stata infatti riconosciuta ufficialmente una nuova meteorite italiana, proveniente dal Monte Bondone, nella località di Garniga Vecchia (Trento). La classificazione scientifica è il risultato di un lavoro congiunto del Museo Italiano di Scienze Planetarie e dell’Università di Camerino, con il via libera definitivo della Meteoritical Society. Il campione, arrivato agli esperti nel 2024, è stato mantenuto riservato fino al completamento delle analisi e alla validazione ufficiale. Si tratta di una... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cerca le chiavi perse e trova meteorite sul Monte Bondone: frammento intatto delle origini del Sistema solare Mistero sul Bondone: svelati i segreti della meteorite di GarnigaAlle ore 11 di questo venerdì 10 aprile, la sede del Comune di Garniga in via dei Bagni di Fieno 18 ospiterà la presentazione ufficiale della... L'asteroide Bennu macchina del tempo del Sistema Solare: ecco le ultime scoperteRoma, 30 marzo 2026 – Dopo circa tre anni si torna a parlare dell’asteroide Bennu, per via della pubblicazione dei risultati straordinari delle... Meteorite trovato sul Bondone: la scoperta di un fungaiolo mentre cerca le chiavi perse nel bosco. È il primo del TrentinoGARNIGA TERME (TRENTO) - L'Italia ha una nuova pietra spaziale ufficiale. Un frammento roccioso del peso di 188 grammi, ritrovato tra ... msn.com Cerca le chiavi col metal detector e fa una scoperta incredibile: una meteoriteTRENTO – Una scoperta straordinaria che lega il territorio trentino allo spazio: è stata ufficialmente confermata la presenza di una rarissima meteorite rinvenuta sul Monte Bondone, nel comune di Garn ... nordest24.it