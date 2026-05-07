Oggetto Transnettuniano nel Sistema Solare è un piccolo mondo ghiacciato con una sua atmosfera

È stata scoperta un’atmosfera attorno a un piccolo oggetto transnettuniano situato nel Sistema Solare, vicino a Plutone. L’oggetto è caratterizzato da una superficie ghiacciata e dalle dimensioni ridotte rispetto agli altri corpi celesti della regione. La presenza di un’atmosfera suggerisce che ci siano processi in corso, anche se i dettagli sulla composizione e l’origine rimangono ancora da approfondire. La scoperta apre nuove prospettive sulla natura di questi corpi remoti.

Un gruppo di scienziati giapponesi ha scoperto una sottile atmosfera attorno all‘oggetto transnettuniano (612533) 2002 XV 93, un corpo celeste che orbita nella zona di Plutone e che non dovrebbe essere in grado di trattenere gas attorno alla sua massa rocciosa, di 500 chilometri di diametro. Si tratta di una scoperta che cambia in parte l’idea che la scienza si era fatta di questo tipo di oggetti celesti. Scoperta un'atmosfera attorno a (612533) 2002 XV 93 L'atmosfera di 2002 XV 93 2002 XV 93 non dovrebbe avere un'atmosfera Le ipotesi sull'oggetto transnettuniano Scoperta un’atmosfera attorno a (612533) 2002 XV 93 L’atmosfera attorno all’oggetto 2002 XV 93 è stata scoperta da un gruppo di scienziati giapponesi che stavano osservando l’oggetto celeste durante un transito di fronte a una stella.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Oggetto Transnettuniano nel Sistema Solare, è un piccolo mondo ghiacciato con una sua atmosfera NASA Reveals What They Got Wrong About Pluto — What New Horizons Discovered Notizie correlate La luna protagonista al Planetario: osservazioni e viaggio nel Sistema solareUna serata dedicata al fascino della luna con osservazione diretta, divulgazione scientifica e racconto dei miti della volta celeste. Minibus turistico affonda nel lago ghiacciato più profondo del mondo: 8 morti, distrutta intera famigliaÈ di 8 morti il bilancio di un incidente verificatosi sul lago Bajkal, il più profondo del mondo, in Siberia: un minibus carico di turisti cinesi è... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Ai confini del Sistema solare c'è un piccolo oggetto spaziale con un'atmosfera che non dovrebbe esistere; L'atmosfera inaspettata; Gli astronomi rilevano l’atmosfera su un oggetto ghiacciato oltre Nettuno. Ai confini del Sistema solare c'è un piccolo oggetto spaziale con un'atmosfera che non dovrebbe esistereUn team di scienziati l'ha rilevata attorno a (612533) 2002 XV93, un piccolo corpo transnettuniano che però non dovrebbe essere in grado di trattenere uno strato di gas ... wired.it Con i suoi 500 km scarsi di diametro, l'oggetto 2002 XV93 è troppo piccolo per potersi permettere un’atmosfera. Ma lui non lo sa, e almeno per ora un’atmosfera lo avvolge ce l’ha. La scoperta arriva da un team giapponese grazie a un’occultazione. - facebook.com facebook Con i suoi 500 km scarsi di diametro, l'oggetto 2002 XV93 è troppo piccolo per potersi permettere un’atmosfera. Ma lui non lo sa, e almeno per ora un’atmosfera lo avvolge ce l’ha. La scoperta arriva da un team giapponese grazie a un’occultazione. x.com