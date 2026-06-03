Meteo torna il maltempo sull’Italia | rischio grandine e forti temporali

L’Italia affronta una nuova ondata di maltempo con temporali intensi, grandinate e raffiche di vento in diverse regioni. La perturbazione porta condizioni di forte instabilità atmosferica su più aree del paese. Sono segnalate precipitazioni abbondanti e fenomeni meteorologici estremi, con un aumento del rischio di danni legati alle tempeste. La situazione richiede attenzione e monitoraggio delle allerte meteo in corso.

(Adnkronos) – Nuova fase di forte instabilità meteo sull’Italia con temporali intensi, grandinate e colpi di vento in arrivo su diverse regioni. Dopo gli sbalzi termici dei giorni scorsi, la Penisola resta esposta a impulsi perturbati di origine atlantica che manterranno il tempo turbolento almeno fino a venerdì. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la persistenza. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Allerta Meteo, torna il forte maltempo sull'Italia: attenzione in Sardegna e al Centro/Sud

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