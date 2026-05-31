Nord allerta meteo | rischio grandine e forti temporali a giugno

Un’allerta meteo nel Nord Italia segnala il rischio di grandine e temporali intensi a giugno. Le previsioni indicano venti fino a 120 kmh che potrebbero coinvolgere le celebrazioni del 2 giugno, mentre trombe d’aria e grandinate sono attese in alcune zone specifiche. Le autorità raccomandano attenzione e precauzioni durante il periodo. Nessuna informazione è stata fornita sui luoghi esatti o sugli eventuali interventi di emergenza.

? Domande chiave Come influenzeranno i venti a 120 kmh le celebrazioni del 2 giugno?. Dove colpiranno con più forza le trombe d'aria e la grandine?. Perché il caldo estremo della Pianura Padana scatenerà temporali così violenti?. Quali regioni del Nord rischiano i nubifragi più pericolosi lunedì?.? In Breve Grandine sopra i 5 cm e venti fino a 120 kmh previsti.. Rischio trombe d'aria in Val Padana e tra Mar Ligure e Tirreno.. Meteo stabile e temperature sopra i 30°C previste per il Sud Italia.. Modelli ECMWF e GFS confermano l'instabilità per la prima metà di giugno.. Allerta meteo al Nord: temporali violenti e grandine colpiranno il Paese nei primi giorni di giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Allerta urgente! Ecco le zone a rischio di forti temporali e maltempo domani, mercoledì

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