Per quattro giorni, l’Italia sarà interessata da condizioni meteorologiche estreme con temporali violenti, grandinate e il rischio di tornado. Dopo un periodo di temperature molto alte e clima quasi estivo, le previsioni indicano un cambiamento improvviso con eventi meteorologici intensi su diverse regioni. Le allerte sono state diramate dalle autorità per possibili danni e disagi. Le condizioni peggioreranno nel corso della settimana, coinvolgendo ampie aree del paese.

Dopo una fase caratterizzata da temperature eccezionalmente elevate e da condizioni quasi estive, l’Italia si prepara a una brusca svolta meteorologica. L’arrivo di una perturbazione atlantica determinerà infatti un netto peggioramento del tempo proprio all’inizio di giugno, con una sequenza di giornate a forte rischio di fenomeni estremi tra lunedì 1 e giovedì 4 giugno. Dal caldo record a una fase perturbata. Le ultime settimane hanno mostrato un andamento meteorologico particolarmente anomalo. Dopo una prima parte di maggio segnata da temperature inferiori alla media e frequenti precipitazioni, negli ultimi giorni una massa d’aria molto calda ha fatto impennare i termometri su gran parte della Penisola, con valori tipici del pieno dell’estate. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Meteo, quattro giorni di maltempo estremo: temporali violenti, grandine e rischio tornado sull’Italia

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Allerta Meteo, continua il maltempo: altra settimana di temporali, grandine e tornado! E non solo...

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