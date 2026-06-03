Il maltempo si sta spostando dal Nord verso il Centro-Sud, portando pioggia e temporali diffusi. Le temperature sono in calo su gran parte dell’Italia. Dal weekend è previsto un ritorno del caldo estremo.

Poco alla volta il maltempo che ha interessato il Nord si sta spostando verso il Centro-Sud, determinando un calo delle temperature e temporali diffusi. Al Nord, tuttavia, la tregua durerà poco: nei prossimi giorni, secondo le previsioni meteo, è infatti atteso un secondo impulso perturbato che riporterà instabilità e precipitazioni sulle regioni settentrionali, con temporali anche intensi e localmente a carattere di nubifragio. Dal weekend, invece, è prevista l’ennesima svolta meteorologica. Un robusto campo di alta pressione si estenderà su gran parte dell’Europa, Italia compresa, favorendo condizioni di tempo stabile, cieli sereni e temperature pienamente estive. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Lanotiziagiornale.it - Meteo: sull’Italia pioggia e temporali, ma dal weekend tornerà il caldo estremo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

METEO – Forti Piogge e Temporali | Criticità su Molte Zone

Notizie e thread social correlati

Meteo impazzito: dall’estate anticipata degli ultimi giorni ai temporali improvvisi. Ma dal weekend torna il caldoDopo alcuni giorni caratterizzati da temperature elevate e un clima simile all’estate, le condizioni meteorologiche sono cambiate e si sono...

Fine del caldo africano, ma scatta l’allarme meteo: 48 ore di temporali violenti sull’ItaliaDopo il picco di caldo anomalo per maggio, l’Italia si prepara a 48 ore di temporali intensi.

Temi più discussi: Meteo, attesi forti temporali sull'Italia: ecco le zone a rischio; Cambio radicale del tempo in Italia: le mappe per la prima settimana di giugno sono piene di nuvole e pioggia; Tempo instabile almeno fino a venerdì, poi...; Festa della Repubblica a rischio temporali, più colpito il Centro Nord: ciclone dall'Atlantico.

Meteo, attesi forti temporali sull'Italia: ecco le zone a rischio x.com

Maltempo in arrivo sull'Italia, dopo il sole ecco la pioggia: le previsioni meteoTutto bene sul fronte meteo per il ponte del 1° maggio, ma dalla prossima settimana torneranno le piogge. Tempo di una breve tregua, insomma, con condizioni meteorologiche eccellenti per le tradiziona ... adnkronos.com

Meteo, in arrivo piogge e temporali sull’Italia: le previsioni di Simone Abelli per la settimanaSettimana all'insegna dell'instabilità, caratterizzata dal passaggio sull’Italia di diverse perturbazioni che porteranno piogge e temporali ... fanpage.it