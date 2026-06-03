Meteo | sull’Italia pioggia e temporali ma dal weekend tornerà il caldo estremo

Da lanotiziagiornale.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il maltempo si sta spostando dal Nord verso il Centro-Sud, portando pioggia e temporali diffusi. Le temperature sono in calo su gran parte dell’Italia. Dal weekend è previsto un ritorno del caldo estremo.

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Poco alla volta il maltempo che ha interessato il Nord si sta spostando verso il Centro-Sud, determinando un calo delle temperature e temporali diffusi. Al Nord, tuttavia, la tregua durerà poco: nei prossimi giorni, secondo le previsioni meteo, è infatti atteso un secondo impulso perturbato che riporterà instabilità e precipitazioni sulle regioni settentrionali, con temporali anche intensi e localmente a carattere di nubifragio. Dal weekend, invece, è prevista l’ennesima svolta meteorologica. Un robusto campo di alta pressione si estenderà su gran parte dell’Europa, Italia compresa, favorendo condizioni di tempo stabile, cieli sereni e temperature pienamente estive. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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