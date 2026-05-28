Fine del caldo africano ma scatta l’allarme meteo | 48 ore di temporali violenti sull’Italia
Dopo il picco di caldo anomalo per maggio, l’Italia si prepara a 48 ore di temporali intensi. È previsto un peggioramento del tempo con temporali violenti che interesseranno diverse regioni del paese. La fase di caldo africano si è conclusa, ma si registrano condizioni meteorologiche instabili e allerta meteo in corso.
(Adnkronos) – Dopo il picco di caldo anomalo per maggio, l’Italia entra in una fase opposta ma tutt’altro che tranquilla. Le temperature finalmente iniziano a scendere, ma al prezzo di una forte instabilità atmosferica: nelle prossime 48 ore il Paese dovrà fare i conti con temporali violenti, raffiche di vento e possibili grandinate localizzate. Lorenzo Tedici,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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