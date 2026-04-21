Meteo impazzito | dall’estate anticipata degli ultimi giorni ai temporali improvvisi Ma dal weekend torna il caldo

Dopo alcuni giorni caratterizzati da temperature elevate e un clima simile all’estate, le condizioni meteorologiche sono cambiate e si sono instaurati temporali improvvisi. Attualmente, il tempo si presenta più fresco e primaverile, anche se questa situazione durerà poco. Nel corso del weekend sono previste nuove giornate di caldo, che riporteranno le temperature sopra le medie stagionali.

Dopo giorni di caldo anomalo, dal sapore di un anticipo d’estate, è arrivata l’attuale fase prettamente primaverile che, però, avrà vita breve. Questo perché, stando alle ultime previsioni meteo, l’Anticiclone delle Azzorre ha abbandonato la sua sede naturale, in mezzo all’Atlantico, per trasferirsi in modo anomalo verso nord, piazzando il suo massimo di alta pressione sull’Islanda. Di pari passo, le Isole Azzorre sono finite sotto la furia di una forte perturbazione ciclonica. A spiegare cosa sta succedendo è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che sottolinea come questa particolarissima configurazione non sia un inedito assoluto, ma abbia un nome: NAO negativa (North Atlantic Oscillation negativa).🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Meteo impazzito: dall’estate anticipata degli ultimi giorni ai temporali improvvisi. Ma dal weekend torna il caldo Notizie correlate Meteo weekend, torna il sole ma arrivano temporali improvvisi domenicaRoma - Alta pressione sull’Italia ma correnti fredde minacciano stabilità, con rovesci soprattutto domenica tra Nord e Centro e temperature in lieve... Temporali improvvisi, vento e grandine: torna l'allerta meteoLa protezione civile della Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per...