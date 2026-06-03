Meteo scontro tra correnti | crollano le temperature fino a -8°C

Le temperature in diverse aree del paese sono scese fino a -8°C a causa di uno scontro tra correnti atmosferiche. Le previsioni indicano un calo termico tra mercoledì e giovedì, con alcune regioni che sperimenteranno la diminuzione più significativa. Non sono previsti cambiamenti immediati nelle condizioni meteorologiche, ma si attende un prolungato abbassamento delle temperature nelle zone più interessate.

Come cambierà il meteo nella tua città tra mercoledì e giovedì?. Quali regioni subiranno il calo termico più drastico nelle prossime ore?. Perché l'anticiclone africano non arriverà subito sul Mediterraneo?. Dove si concentreranno i temporali durante il prossimo fine settimana?.? In Breve Cali termici fino a 8 gradi previsti tra il 4 e il 5 giugno.. Punte di 32-34 gradi attese nel Centro-Sud e nelle Isole entro il weekend.. Modelli ECMWF e GFS prevedono moderazione termica per le prossime due settimane.. Temporali sporadici possibili in zone alpine e prealpine tra sabato 6 e domenica 7.. L’anticiclone azzorriano stabilizzerà il meteo tra sabato 6 e domenica 7 giugno in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Pressione in aumento: Domenica più soleggiata, tornano temperature fino a 23°C

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