Nella mattinata di giovedì 30 aprile, Roma si è svegliata con il cielo coperto di nuvole e le temperature in diminuzione. L’instabilità meteorologica si concentra nella regione e nel centro Italia, con nuvole che hanno portato piogge residue nel corso della giornata. La situazione meteorologica rimarrà instabile fino a notte, con condizioni di maltempo che coinvolgono ancora questa zona.

? Cosa sapere Roma registra calo termico e cieli nuvolosi nella mattinata di giovedì 30 aprile.. L'instabilità meteorologica nel Lazio e al Centro persiste fino alla notte con piogge residue.. Il meteo del 30 aprile 2026 stravolge il risveglio di Roma con cieli irregolarmente nuvolosi e piogge sparse sul Medio Adriatico, mentre le temperature subiscono un calo generalizzato rispetto alle ore precedenti. La mattinata di questo giovedì non regala subito il sole ai cittadini della Capitale. Le previsioni rilasciate dal Centro Meteo Italiano indicano una situazione di instabilità che colpisce la zona centrale, dove le nubi si fanno dense e intermittenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, Roma si sveglia sotto le nubi: crollano le temperature

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