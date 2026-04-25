Il ponte del 25 aprile si apre con temperature che si attestano su valori quasi estivi e un cielo prevalentemente sereno in molte zone del Paese. Le condizioni meteo attuali favoriscono giornate di sole e caldo, rendendo il clima ideale per le attività all’aperto. Tuttavia, nelle prossime ore sono previste variazioni che cambieranno l’andamento del tempo, con possibili piogge e calo delle temperature.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un ponte della Liberazione all’insegna del bel tempo Il ponte del 25 aprile si apre con condizioni meteo decisamente favorevoli su gran parte dell’Italia. L’ alta pressione domina la scena, regalando cieli sereni e temperature insolitamente elevate per il periodo, con valori che in alcune zone raggiungono anche i 27°C, soprattutto al Nord. L’atmosfera sarà quindi più simile a quella estiva che primaverile, rendendo ideale il weekend per attività all’aperto e spostamenti. Temperature sopra la media e clima diverso tra Nord e Sud Uno degli aspetti più particolari di questa fase riguarda la distribuzione del caldo. Al Nord si registrano le temperature più alte, con picchi fino a 26-27°C.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo 25 aprile: sole e caldo quasi estivo sull’Italia, ma cambia tutto nei prossimi giorni

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Godetevi questo 25 aprile: il cielo concede una tregua. Sole, clima mite e atmosfera quasi da fine primavera. Festa della Liberazione, certo. Ma anche giornata di San Marco, quindi auguri a chi, come me, porta questo nome. Dal punto di vista meteo, però, atte x.com