Torna l’inverno! Meteo impazzito | cosa succede nei prossimi giorni

Una sostanziale instabilità meteorologica sta colpendo l’Italia, con condizioni che cambiano rapidamente. Nei prossimi giorni si prevedono temporali intensi e irruzioni di aria fredda, seguite da un graduale ritorno dell’alta pressione. La situazione si caratterizza per un susseguirsi di fasi di maltempo e momenti di stabilità, influenzando il clima su diverse zone del Paese.

Una fase di forte instabilità meteorologica sta interessando la penisola italiana, con un’evoluzione rapida che alterna temporali intensi, irruzioni fredde e un progressivo ritorno dell’alta pressione. Il quadro, delineato da una sequenza di perturbazioni ravvicinate, evidenzia un contesto atmosferico tipico delle fasi di transizione stagionale, in cui masse d’aria di origine diversa entrano in collisione generando fenomeni anche estremi. Leggi anche: Meteo: addio sole, arriva davvero l’inverno Prime avvisaglie di instabilità diffusa. La settimana si è aperta con i primi segnali di cedimento della pressione atmosferica, già nella giornata di lunedì 27 aprile.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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