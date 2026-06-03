Meteo ancora allerta gialla in città Previsti temporali e rischio idrogeologico

Una perturbazione porta temporali e rischio idrogeologico in città, con allerta gialla ancora in vigore. Il maltempo continuerà fino al pomeriggio, secondo le previsioni. La perturbazione ha causato condizioni di instabilità che si protrarranno nelle prossime ore. Le autorità hanno emesso l’allerta, che resta valida per tutta la giornata. Nessuna informazione su danni o interventi specifici.

Peggioramento del tempo per l’arrivo di una perturbazione e condizioni di instabilità previste fino al pomeriggio oggi. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore valido dalle ore 22 di ieri fino alle ore 12 di oggi per gran parte del territorio regionale. Sono attese precipitazioni anche temporalesche, localmente intense, con cumulati più elevati sulle zone di nord-ovest. I temporali potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, grandinate e intensa attività elettrica. Vento forte da sud-ovest è previsto inoltre sull’Alto Mugello, con raffiche fino a 60-80 chilometri orari, mentre il mare sarà molto mosso sul settore settentrionale della costa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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