Previsioni meteo martedì 5 maggio allerta gialla a Livorno arancione a Collesalvetti per rischio idrogeologico e temporali

Martedì 5 maggio, la protezione civile regionale ha diffuso un'allerta meteo gialla per piogge e rischio idrogeologico nella zona centro meridionale della Toscana, inclusa Livorno e la sua provincia, con validità dalle 7 alle 23. A Collesalvetti è stata invece emessa un’allerta arancione, sempre per temporali e possibili criticità idrogeologiche. La sala operativa monitora attentamente la situazione durante tutta la giornata.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYLa sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo gialla per pioggia e rischio idrogeologico nella zona centro meridionale della Toscana (comprese Livorno e provincia) dalle 7 alle 23.59 di domani, martedì 5 maggio, mentre a.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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