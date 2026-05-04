Previsioni meteo martedì 5 maggio allerta gialla a Livorno e provincia per rischio idrogeologico e temporali

Martedì 5 maggio, la protezione civile regionale ha emesso un'allerta gialla per piogge e rischio idrogeologico nella zona centro meridionale della Toscana, inclusa la provincia di Livorno. L'allerta sarà valida dalle 7 alle 23, a causa di possibili temporali e precipitazioni intense che potrebbero interessare l’area. La comunicazione riguarda anche altre zone della regione, dove si attendono condizioni meteorologiche avverse durante tutto il giorno.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYLa sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo gialla per pioggia e rischio idrogeologico nella zona centro meridionale della Toscana (comprese Livorno e provincia) dalle 7 alle 23.59 di domani, martedì 5 maggio. Secondo.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Notizie correlate

Previsioni meteo, martedì 5 maggio allerta gialla a Livorno (arancione a Collesalvetti) per rischio idrogeologico e temporaliISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYLa sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo gialla per pioggia e...

Leggi anche: Previsti temporali forti, emessa allerta meteo gialla per rischio idrogeologico

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la settimana, pioggia in arrivo; Meteo, brusco cambio: freddo e pioggia in arrivo dopo il Ponte del Primo Maggio; Da martedì 5 maggio forti temporali sono attesi in Italia, ecco le 4 regioni a rischio; Meteo, perturbazione in avvicinamento: le previsioni del 4-5 maggio.

Meteo Italia - Previsioni del tempo per tutti i comuni - Weather ItalyMETEO e PREVISIONI del tempo per i comuni d'Italia, Gratis e sempre aggiornate, MARI e VENTI, NEVE, weather forecast Italy ... ilmeteo.it

Meteo: 5 maggio con maltempo! Le zone coinvolteSi profila una settimana con piogge su diverse zone del Centro-nord e Sardegna. Venti meridionali e graduale aumento del caldo al Sud. Le previsioni meteo ... meteo.it

#Meteo: in #Sardegna le previsioni indicano cielo nuvoloso con rovesci isolati e venti meridionali deboli, mentre le temperature subiranno lievi variazioni nei prossimi giorni - facebook.com facebook

Buongiorno da #ANSA Queste le previsioni meteo per oggi. meteo.ansa.it x.com