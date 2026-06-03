Meteo a Roma scatta l' allerta gialla per le prossime 18 ore

Da romatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La protezione civile regionale del Lazio ha emesso un'allerta gialla per Roma e provincia per le prossime 18 ore, a causa di condizioni meteorologiche avverse. Il bollettino riguarda mercoledì 3 giugno 2026 e indica la possibilità di temporali e piogge intense. Non sono stati segnalati danni o incidenti al momento. La situazione resta sotto sorveglianza e si consiglia di adottare precauzioni durante il periodo di allerta.

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La protezione civile regionale del Lazio ha diramato un bollettino di allerta meteo per la giornata di oggi, mercoledì 3 giugno 2026. A partire dalle prime ore della mattinata e per le successive 12-18 ore, sono previste precipitazioni sparse su gran parte del territorio, che potranno assumere. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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