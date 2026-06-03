La protezione civile regionale del Lazio ha emesso un'allerta gialla per Roma e provincia per le prossime 18 ore, a causa di condizioni meteorologiche avverse. Il bollettino riguarda mercoledì 3 giugno 2026 e indica la possibilità di temporali e piogge intense. Non sono stati segnalati danni o incidenti al momento. La situazione resta sotto sorveglianza e si consiglia di adottare precauzioni durante il periodo di allerta.

La protezione civile regionale del Lazio ha diramato un bollettino di allerta meteo per la giornata di oggi, mercoledì 3 giugno 2026. A partire dalle prime ore della mattinata e per le successive 12-18 ore, sono previste precipitazioni sparse su gran parte del territorio, che potranno assumere. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meteo Roma e Lazio: prevista pioggia nelle prossime ore, scatta l'allerta giallaNelle prossime ore, Roma e la regione Lazio dovranno affrontare piogge previste nel bollettino emesso dal sistema di protezione civile regionale.

Allagamenti e vento forte, scatta l’allerta meteo sull’Italia per le prossime ore: le zone a rischioL’Italia si trova sotto un’allerta meteo a causa di forti piogge e vento intenso che stanno interessando principalmente le regioni del Centro e del...

Temi più discussi: Meteo a Roma, scatta l'allerta gialla per le prossime 18 ore; Roma, caldo tropicale a maggio: scatta il bollino rosso,stop ai lavori sotto il sole; Le previsioni del meteo a Roma, nel Lazio e in Italia; Prima ondata di calore, scatta l’allerta in diverse città del Lazio.

Meteo a Roma e nel Lazio, scatta l'allerta gialla: previste piogge e temporali ift.tt/mLubzZY x.com

Meteo Roma, scatta l’allerta per il grande caldo: giovedì è da bollino rosso. Le temperatureAria d’estate anticipata e meteo con temperature roventi a Roma. La fine di maggio si preannuncia infuocata per la Capitale, che si prepara ad affrontare la prima vera ondata di calore dell’anno. Alle ... msn.com

Meteo a Roma, torna il maltempo e scatta l'allerta per temporali e raffiche di ventoA Roma e nel Lazio torna il maltempo e scatta l’allerta meteo. Dalla tarda mattinata di domani, lunedì 13 aprile, e per le successive 24-36 ore si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a ... romatoday.it