L’Italia si trova sotto un’allerta meteo a causa di forti piogge e vento intenso che stanno interessando principalmente le regioni del Centro e del Sud. Le condizioni climatiche hanno portato a diversi allagamenti in alcune aree, mentre le temperature si mantengono su valori tipici dell’inverno. La situazione rimane sotto osservazione in tutto il territorio, con interventi in corso per gestire le criticità.

Ancora maltempo in Italia con piogge, vento e temperature invernali che insistono soprattutto sul Centro-Sud. Gli effetti dell’intensa perturbazione che sta attraversando la Penisola continuano a farsi sentire, accompagnando l’ultimo weekend di marzo con condizioni instabili. Per la giornata di sabato 28 marzo 2026, la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali, coinvolgendo diverse aree del Paese già interessate da precipitazioni nelle ultime ore. Le regioni maggiormente esposte al peggioramento sono Abruzzo, Calabria, Marche, Molise, Puglia e Sicilia, dove sono attesi fenomeni anche intensi, accompagnati da raffiche di vento e un sensibile calo delle temperature. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Allagamenti e vento forte, scatta l’allerta meteo sull’Italia per le prossime ore: le zone a rischio

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